مديرية تعليم جنوب سيناء تعلن أوائل الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم أوائل الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022 / 2023، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات من أوائل الدبلومات الفنية وجميع الناجحين متمنيا لهم مستقبلا واعدا وموفقا، كما نقل وكيل الوزارة تهنئة المحافظ مضيفا أن سيادته سيقوم بتكريمهم كعادته برعاية وتشجيع أبنائه وبناته كل عام.

وأشار وكيل الوزارة أن نسبة النجاح بالتعليم الصناعي بلغت 60.33 % وبلغت نسبة النجاح بالتعليم التجاري 84 % والتعليم الفندقي97%.

وأضاف وكيل الوزارة أن أوائل الدبلومات الفنية بالتعليم الصناعي هم المركز الأول الطالب/ أحمد أشرف عبد الفتاح السيد ( قسم كهرباء بمدرسة نويبع الصناعية بإدارة نويبع ) بمجموع 643 درجة ونسبة مئوية 91.8 %، والمركز الثاني الطالب/ محمد السعيد محمد أبو سبع (قسم كهرباء بمدرسة رأس سدر الصناعية بإدارة رأس سدر ) بمجموع 641 درجة ونسبة مئوية 91.5 %، والمركز الثالث الطالب/ محمود سليمان أحمد سليمان (قسم كهرباء بمدرسة رأس سدر الصناعية) بمجموع 633 درجة ونسبة مئوية 90.4 %، والمركز الثالث مكرر الطالبة / مريم أيمن محمد خليل (قسم كهرباء بمدرسة رأس سدر الصناعية) بمجموع 633 درجة ونسبة مئوية 90.4 %.

وجاء أوائل الدبلومات الفنية للتعليم الزراعي وهم المركز الأول الطالب/ شريف عطية علي محمد ( قسم تصنيع بمدرسة طور سيناء الزراعية بإدارة طور سيناء ) بمجموع 404 درجة ونسبة مئوية 73.4 %، والمركز الثاني الطالب/ حمدي فاروق محمد محمد ( قسم تصنيع بمدرسة طور سيناء الزراعية ) بمجموع 390 درجة ونسبة مئوية 70.90 %.

أما أوائل الدبلومات الفنية للتعليم التجاري فهم المركز الأول الطالبة/ مريم صبري فؤاد حسن ( تخصص كاتب حسابات بمدرسة السادات التجارية بإدارة رأس سدر ) بمجموع 580 درجة ونسبة مئوية 96.7%، والمركز الثاني الطالبة/ علا بيومي زكريا عبده ( تخصص تسويق عام بمدرسة الطور التجارية بنات بإدارة طور سيناء ) بمجموع 553 درجة ونسبة مئوية 95.3%، والمركز الثالث الطالبة/ فرحة جمعة سالم حسين ( تخصص تسويق عام بمدرسة أبورديس التجارية بإدارة أبورديس ) بمجموع 552 درجة ونسبة مئوية 95.2 %.

أما أوائل الدبلومات الفنية للتعليم الفندقي فهم المركز الأول الطالبة/ شهد محمد أبوبكر فاضل (تخصص فن طهي جدارات بمدرسة الطور الفندقية بإدارة طور سيناء) بمجموع 510 درجة ونسبة مئوية 85 %، والمركز الثاني الطالبة / شهيرة نشأت مصطفى محمد ( تخصص فن طهي جدارات بمدرسة الطور الفندقية) بجموع 509 درجة ونسبة مئوية 84.8%.