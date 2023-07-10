محافظ قنا يشهد التشغيل التجريبى لمركز شباب العيايشا ضمن حياة كريمة.. صور

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، التشغيل التجريبى لأعمال تطوير مركز شباب العيايشا بمركز قوص ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، والدكتور قدري الشعيني، رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن أعمال التطوير شملت انشاء ملعب خماسي نجيل صناعي وتطوير المبني الإداري المكون من طابقين، و يضم صالات "تنس – بلياردو- اجتماعات" وغرف أنشطة، موضحاً أن المركز يقدم جميع الخدمات الرياضية والثقافية للنشء والشباب.

وأضاف الداودي، أنه تم إنشاء وتطوير37 مركز شباب في القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن أعمال الإنشاء والتطوير بمراكز الشباب تهدف إلى تقديم خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت رياضية وملاعب للنجيل الصناعي وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، فضلا عن بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية من خلال تأهيلهم بدنيا وعقليا، مشيدا بجهود الدولة في التوسع نحو تطوير مراكز الشباب والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية أسلوب حياة للشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم.