محافظ قنا يتابع توريد محصول القمح في بنكر تخزين قوص

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، توريد محصول القمح ببنكر تخزين مدينة قوص، حيث تم توريد 26 ألف طن من الأقماح المحلية، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين والدكتور قدرى الشعينى، رئيس مدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إنه تم توريد 207 آلاف و882 طنا فى جميع الصوامع والشوّن ومراكز تخزين الغلال بمختلف المدن، بواقع "27 ألفا و764 طنا بصوامع قنا المعدنية، و35 ألفا و300 طن بصوامع قوص، و60 ألفا و183 طنا بصوامع الترامسة، و57 ألفا و33 طنا بصوامع المراشدة، و389 طنا بشونة فرشوط، 280 طنا بشونة قوص، و193 طنا بشونة قنا، و264 طنا بمركز تجميع المراشدة، و26 ألف طن فى بنكر قوص، 468 طنا فى البنك الزراعى".

وأضاف الداودى، أنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لموردى الأقماح والمزارعين وتذليل كافة التحديات وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول المورد وذلك لتشجعيهم على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع.