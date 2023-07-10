محافظ بنى سويف: مشروعات بـ 110 مليارات جنيه فى المحافظة منذ ثورة 30 يونيو

كشف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف أن إنجازات المشروعات التى تم تنفيذها بالمحافظة خلال عهد الرئيس السيسى بلغ نحو 110 مليارات و884 ألفا و350 جنيها.

وأضاف محافظ بني سويف أن مجمع الصناعات ومجمع الأسمنت تكلف نحو 40 مليار جنيه، بالاضافة إلى أن الجامعة الأهلية والتكنولوجيا بلغت نحو 3.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء محور الفشن وطريق بنى سويف الزعفرانه تكلف 4.2 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف أن تكلفة المشروعات التى تم تنفيذها داخل 20 قطاعا بالمحافظة شملت 925 مليون فى قطاع الصحة، 658 مليون فى قطاع المياه و386 مليونا فى قطاع الكهرباء، و365 مليونا فى قطاع الشباب والرياضة، و380 مليونا فى قطاع التعليم، و117 مليونا فى قطاع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، و3210 ملايين جنيه لمشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري.

واضاف محافظ بنى سويف ام تكلفة المشروعات فى قطاع الاستثمار بلغت 627 مليون جنيه، و301 مليون جنيه فى قطاع السياحة، 1681 جنيها لمشروعات فى قطاع الإسكان.

وقال محافظ بني سويف أن مشروعات قطاع الرى بلغت 1368 مليون جنيه، ومشروعات قطاع الزراعة بلغت تكلفتها 1329 مليونا، وفى قطاع التعليم العالي بلغت المشروعات 1056 مليون جنيه، فيما بلغت مشروعات جهاز مدينة بنى سويف الجديدة 1296 مليون جنيه، و1142 مليون جنيه فى قطاع الأبنية التعليمية، و1255 مليون جنيه فى المشاركة المجتمعية، و1950 مليون جنيه فى قطاع تنمية المشروعات، و1775 مليون جنيه فى مبادرة مشروعك و803 ملايين جنيه فى قطاع الطرق والنقل و449 مليون جنيه فى قطاع التموين والتجارة الداخلية.

واضاف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف أن مخر السيول بمنطقة سنور وتأهيل وتبطين الترع بلغ نحو 2.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن محطة كهرباء غياضة ومشروع شبكة كهرباء ابنى بيتك بلغ نحو 6.1 مليار جنيه.