ما العلامات التحذيرية المبكرة لمرض باركنسون؟

كتبت نهير عبد النبى

يعرف معظم الناس مخاطر مرض "باركنسون" (الشلل الرعاشي)، إلا أن كثيرين لا يعرفون الأعراض التي تظهر على المصاب مبكرًا، وتكون بمثابة جرس إنذار.

Cure Parkinson

وحسب ما ذكرته Cure Parkinso والتي قامت بعمل استطلاع رأى لمعرفة ما إذا كان الناس قادرين على التعرف على أعراض المرض، ليتضح أن معظم المشاركين لم يكونوا على دراية إلا باثنين.

وفي حين قال واحد من كل 3 بالغين إنهم يعرفون شخصا مصابا بمرض باركنسون، فإن الرعشة ومشاكل التوازن كانتا العلامتين الوحيدتين اللتين تم اختيارهما على نطاق واسع من قبل المشاركين، بنسبة 69 و52 في المائة على التوالي.

ومن بين الأعراض الشائعة الأخرى للمرض التي حددها المشاركون في الاستطلاع، الارتجاف وبطء الحركة ومشاكل في العين، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية.

أبرز نتائج الاستطلاع

ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين (74%) لم يكونوا على علم بأن الاكتئاب أو القلق أو الألم يمكن أن يشير إلى الإصابة بباركنسون.

83 % لا يعرفون أن فقدان حاسة الشم هو علامة محتملة، وهو عرض يمكن أن يظهر قبل سنوات من تطور الأعراض الأخرى.

66 % لم يكونوا على دراية بأن العجز المؤقت عن الحركة، يمكن أن يكون علامة إنذار مبكر.

حددت نتائج الاستطلاع أيضا اعتقادا شائعا بأن الأشخاص المصابين بمرض باركنسون، يعانون من الرعشة، في حين أنه علامة متكررة لكن ليس بالضرورة حدوثها مبكرا.

يشار إلى أنه يمكن أن يتغير تأثير مرض باركنسون على شخص ما من يوم لآخر، وحتى من ساعة إلى أخرى، كما يختبر كل فرد اختلافات في كيفية تغير أو تقدم حالته.

1: الرعشة مجهولة السبب

2: التصلب

3: بطء الحركة

4:مشاكل التوازن

5: صعوبة في المشي أو جر الساقين

6: دوار

7: تجمد الحركة

8: التوتر العضلي

9: تقلصات العضلات

10: الألم

11: مشاكل النوم أو الأرق

12: التعب

13:الانحناء

14: انخفاض ضغط الدم

15: تململ الساقين

16: مشاكل في الأمعاء بما في ذلك الإمساك

17: الإلحاح البولي

18: سلس البول

19: مشاكل الجلد مثل التعرق

20: تلين أو انخفاض مستوى الصوت

21:مشاكل في النطق أو التواصل

22: مشاكل في العين مثل عدم وضوح الرؤية

23. مشاكل القدم مثل التصلب والوذمة

24: جفاف الفم

25: صعوبة في البلع

26: سيلان اللعاب

27: الخرف

28: نقص التركيز

29: الاكتئاب بما في ذلك تغيرات المزاج

30: القلق

31: اللامبالاة

32: النسيان

33: الارتباك

34: الهلوسة

35: فقدان حاسة الشم

36: فقدان حاسة التذوق

37: أن يصغر حجم خط اليد

38: وجه لا تظهر عليه التعابير

39: الكوابيس