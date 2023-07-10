للعمل ضباط محاربين.. الكلية البحرية تقبل خريجى تخصصات جديدة.. اعرف التفاصيل

كتب زكى القاضى

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية و ما يعادلها خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2023، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى .

ضباط محاربين.. الكلية البحريه تقبل خريجى الجامعات التالية

تتضمن التخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين فى الكلية البحرية فى الاتي تخصصات الهندسة وهي الحاسب / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الإتصالات والإلكترونيات / ميكاترونيكس / هندسة بحرية (بناء سفن) خريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فقط / الهندسة التطبيقية ( تقنية النانو ) .

وفيما يخص الشروط الخاصة بمؤهل تخصصات الهندسة يجب أن يكون التقدير مقبول فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى في عام 2023 أو 2022 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (25 سنة) فى 1/11/2023 ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى ( ميلادى ).

وفيما يخص تخصصات المختلط كلية العلوم تخصص : (فيزياء / حاسبات / كيمياء/ فلك / أرصاد جوية / فضاء / رياضيات / بحار) وكلية التربية تخصص : (فيزياء / كيمياء / رياضيات) وكلية الحاسبات والمعلومات، وتقبل فى المؤهل (تخصصات المختلط ) تقدير جيد فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2023 أو 2022 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24 سنة) فى 1/11/2023 ، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى ( ميلادى ) .

يذكر أن بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على(الإنترنت) وهو( tansiq. mod. gov. eg ) إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11/ 07 / 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً .

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 15 / 07 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023 م، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف .