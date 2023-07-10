لطلبة التعليم الفنى والثانوية العامة.. الكلية العسكرية التكنولوجية تعلن قبول دفعة جديدة

كتب زكى القاضى

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية و ما يعادلها خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2023 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى .

الكلية العسكرية التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة والتعليم الفنى

تقبل الكلية العسكرية التكنولوجية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية (القسم العلمى ) ، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ( ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين ) والمُطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات ( قرار وزارى رقم 42 / 2022 ) من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقط وتكون التخصصات تابعة لأقسام (الميكانيكية / الكهربية ) على أن يُقدم الطالب ما يفيد بذلك، كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط/ وزارة الإنتاج الحربى وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التى تُقبل بالكلية، وتقبل الطلبة المقيدين فى دراسات أعلى من الشهادات المذكورة ( كليات الهندسة /الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعى / المعاهد الفنية الصناعية العليا ) التابعة لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات فى سياق وتُفيد دراستهم مع ضرورة إستيفاء شرط السن، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن (21) سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية (عامة / أزهرية / صناعية ثلاث سنوات ) ، و(22) سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / والمقيدين فى الدراسات الأعلى، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 60% فأكثر ، والثانوية الصناعية 80% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا كل فى تخصصه وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية .

يذكر أن بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على(الإنترنت) وهو( tansiq. mod. gov. eg ) إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11/ 07 / 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً .

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 15 / 07 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023 م، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف .