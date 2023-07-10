كيف تتجنب الآثار الجانبية للإفراط فى استخدام الفيتامينات؟ هيئة الدواء تجيب

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لتجنب الآثار الجانبية لفرط استخدام الفيتامينات وتضمنت هذه النصائح:
- تناول الفيتامينات بكميات معتدلة، ويفضل الاكتفاء بأخذها من العناصرالغذائية الطبيعية.
- تناول الفيتامينات بكميات معتدلة، ويفضل الاكتفاء بأخذها من العناصرالغذائية الطبيعية.
- استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي من المكملات الغذائية لتحديد الجرعات المطلوبة التي يحتاجها.
- اتباع التعليمات اللازمة والالتزام بها عند أخذ الفيتامينات مثل؛ شرب الماء بقدر كافٍ.
- اتباع التعليمات اللازمة والالتزام بها عند أخذ الفيتامينات مثل؛ شرب الماء بقدر كافٍ.
- الالتزام بمواعيد الدواء يوميًا، واتباع التعليمات عند تناول الدواء مع الأكل.
- يجب على المريض الالتزام بأخذ جرعاته طبقا لتعليمات الطبيب.
-عدم مشاركة الأدوية مع مريض آخر، أو اقتراح أي جرعات لمريض أو شخص آخر دون استشارة الطبيب المعالج.
-عمل التحاليل اللازمة لمتابعة نسبة الفيتامينات والمعادن في الدم وخاصة عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات التي يمكن أن تسبب زيادتها أضرارا بالغة.
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