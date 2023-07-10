كيف تتجنب الآثار الجانبية للإفراط فى استخدام الفيتامينات؟ هيئة الدواء تجيب

كتب ـ وليد عبد السلام

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لتجنب الآثار الجانبية لفرط استخدام الفيتامينات وتضمنت هذه النصائح:

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- تناول الفيتامينات بكميات معتدلة، ويفضل الاكتفاء بأخذها من العناصرالغذائية الطبيعية. ​



- استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي من المكملات الغذائية لتحديد الجرعات المطلوبة التي يحتاجها.

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- اتباع التعليمات اللازمة والالتزام بها عند أخذ الفيتامينات مثل؛ شرب الماء بقدر كافٍ.

- الالتزام بمواعيد الدواء يوميًا، واتباع التعليمات عند تناول الدواء مع الأكل. ​



- يجب على المريض الالتزام بأخذ جرعاته طبقا لتعليمات الطبيب.

-عدم مشاركة الأدوية مع مريض آخر، أو اقتراح أي جرعات لمريض أو شخص آخر دون استشارة الطبيب المعالج.​



-عمل التحاليل اللازمة لمتابعة نسبة الفيتامينات والمعادن في الدم وخاصة عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات التي يمكن أن تسبب زيادتها أضرارا بالغة.​

