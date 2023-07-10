كل ما تريد معرفته عن حساسية الأسنان في فصل الصيف

كتبت نهير عبد النبى

الصيف هو وقت الاستمتاع بالطقس الدافئ والاستمتاع بالمأكولات الباردة مثل الآيس كريم والمصاصات والمشروبات الباردة ولكن إذا كان لديك أسنان حساسة ، يمكن أن تكون هذه المسرات الصيفية مصدرًا للألم وعدم الراحة.

وحسب ما ذكره موقع shinedentalclinic فهناك تنجم حساسية الأسنان عن تعرض العاج ، وهو طبقة الأنسجة الموجودة أسفل المينا والتي تحتوي على أنابيب صغيرة مليئة بالنهايات العصبيةعندما ينكشف العاج ، يمكن للأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة أو الحمضية أن تسبب ألمًا حادًا وقاتلًا.



هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب انكشاف العاج ، بما في ذلك:

-انحسار اللثة: عندما تنحسر اللثة تنكشف جذور الأسنان مما قد يؤدي إلى الحساسية.

-تآكل المينا: يمكن أن تتآكل طبقة المينا الواقية على الأسنان بمرور الوقت ، وهذا يمكن أن يعرض الأعصاب.

-طحن الأسنان: يمكن أن يؤدي طحن أسنانك إلى تآكل المينا وكشف العاج.

-الأطعمة الحمضية: الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض يمكن أن تؤدي إلى تآكل المينا وكشف العاج.

-المشروبات السكرية: يمكن أن تسبب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تسوس الأسنان ، مما قد يؤدي إلى الحساسية.



كيف تؤثر علاجات الصيف على أسنانك؟ يمكن أن تكون علاجات الصيف مثل الآيس كريم والمصاصات والمشروبات الباردة سيفًا ذا حدين للأشخاص ذوي الأسنان الحساسة من ناحية ، يمكن أن توفر الراحة من الحرارة وتكون مصدرًا للمتعة من ناحية أخرى ، يمكن أن تكون عالية الحموضة والسكرية ، مما قد يؤدي إلى تآكل المينا ويسبب الحساسية.

تحتوي الآيس كريم والمثلجات على نسبة عالية من السكر ، مما قد يسبب تسوس الأسنان ويؤدي إلى الحساسية. يمكن أيضًا أن تكون شديدة الحموضة ، خاصةً إذا كانت تحتوي على نكهات الفاكهة أو مغلفة في حلوى حامضة المشروبات الباردة مثل القهوة المثلجة والعصائر والمشروبات الغازية تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تكون حمضية ، مما قد يؤدي إلى تآكل طبقة المينا والتسبب في الحساسية.



كيف تحمي أسنانك من التلف الخبر السار هو أنك لست مضطرًا للتخلي عن علاجاتك الصيفية المفضلة لحماية أسنانك من التلف فيما يلي بعض النصائح للاستمتاع بالأطعمة والمشروبات الباردة دون ألم:

-استخدام معجون أسنان حساس: معجون أسنان حساس مصمم خصيصًا للمساعدة في تقليل الحساسية عن طريق سد الأنابيب في العاج استخدمه بانتظام للمساعدة في حماية أسنانك.

-شرب الماء: شرب الماء بعد تناول الأطعمة السكرية أو الحمضية يمكن أن يساعد في شطف السكر والحمض. سيؤدي ذلك إلى تحييد درجة الحموضة في فمك.

-تجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة فور تناول الطعام: فغسل أسنانك مباشرة بعد تناول الأطعمة الحمضية أو السكرية يمكن أن يضر بطبقة المينا. انتظر 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة لمنح اللعاب وقتًا لمعادلة الرقم الهيدروجيني في فمك.

قلل من تناولك: في حين أنك لست مضطرًا للتخلي عن الأطعمة المفضلة لديك تمامًا ، فمن الجيد أن تحد من تناولك لمنع تلف أسنانك.

في الختام ، يمكن أن تؤثر حساسية الأسنان على مرحك الصيفي ، ولكن مع الاحتياطات الصحيحة ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بعلاجات البرد المفضلة لديك دون ألم أو إزعاج.