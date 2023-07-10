قضاة مجلس الدولة الجدد يؤدون القسم بقصر الأميرة فوقية تمهيدا لاستلام عملهم.. صور

كتب ـ أحمد عبد الهادي - سليم علي

أدى منذ قليل، القضاة الجدد حلف اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على التعينات الجديدة، تمهيدًا لاستلامهم مهام عملهم رسميًا داخل المجلس.

وكان بدأ توافد القضاة الجدد المعينين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة علي قصر الأميرة فوقية داخل المخيم المُعد لذلك، مصطحبين ذويهم وأسرهم في مشهد مبهج، انتظارًا لتجمع العدد الكامل تمهيدًا لحاف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة.