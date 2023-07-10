قتلى وجرحى فى حادث طعن داخل روضة أطفال بالصين

وكالات الأنباء

قالت الشرطة الصينية، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب آخر جراء حادث طعن فى روضة أطفال بمقاطعة قوانغدونغ جنوب شرق الصين.

وأوضح الشرطة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عاما، وتحقق فى سبب الهجوم.

ولم تكشف الشرطة أى تفاصيل عن الضحايا لكنها وصفت الواقعة بـ "الاعتداء المتعمد"، مضيفة أن الهجوم وقع على الساعة 07:40 بالتوقيت المحلي (23:40 الأحد بتوقيت جرينتش).

من جهتها قالت متحدثة باسم حكومة المدينة إن "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ. وقد تم اعتقل المشتبه به".