اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 09:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قتلى وجرحى فى حادث طعن داخل روضة أطفال بالصين

الإثنين، 10 يوليو 2023 08:16 ص
قتلى وجرحى فى حادث طعن داخل روضة أطفال بالصين الشرطة الصينية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشرطة الصينية، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب آخر جراء حادث طعن فى روضة أطفال بمقاطعة قوانغدونغ جنوب شرق الصين.

وأوضح الشرطة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عاما، وتحقق فى سبب الهجوم.

ولم تكشف الشرطة أى تفاصيل عن الضحايا لكنها وصفت الواقعة بـ "الاعتداء المتعمد"، مضيفة أن الهجوم وقع على الساعة 07:40 بالتوقيت المحلي (23:40 الأحد بتوقيت جرينتش).

من جهتها قالت متحدثة باسم حكومة المدينة إن "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ. وقد تم اعتقل المشتبه به".

 

 


الصين

الشرطه الصينيه

حادث طعن

روضه اطفال

حادث طعن فى روضه اطفال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة