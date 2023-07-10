فوضى فى السماء.. شجار بين رجلين حول المقاعد على طائرة أيرلندية "فيديو وصور"

كتب إيهاب محمد

وثقت الكاميرات اللحظة الهامة التى اندلع فيها شجار على متن طائرة تابعة لشركة Ryanair الأيرلندية بعد أن دخل رجلان في جدال حول المقاعد، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.

حدثت المشاهد الفوضوية في رحلة من مالطا إلى مطار لندن ستانستيد بينما حاول الركاب فض النزاع، وقال شاهد عيان إن الشجار اندلع بعدما رفض رجل السماح للآخر بالمرور في الممر.

قال الشاهد: "لم يسمح الرجل البريطاني للرجل الأمريكي بالمرور للوصول إلى مقعده بجوار النافذة، ثم تم تبادل بعض الكلمات والشتائم قبل اندلاع الشجار، وتأخرت الرحلة ساعتين وكان الجميع منزعجًا"، ويمكن سماع رفاق الركاب وهم يخبرون المتشاجرين الاثنين بـ "ترك الأمر بالخارج" وأنهم "لن يعودوا أبدًا إلى المنزل".

يمكن رؤية أحد موظفي شركة الطيران وهو يسير في المقصورة للفصل بين الاثنين، وليست هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها الركاب على متن رحلات Ryanair لمشاهدة أمور فوضوية مثل تلك الواقعة.



اثناء فض الشجار

وعلي جانب آخر، يشار إلى أنه حاول راكب "بريطاني" في الأسبوع الماضي فتح باب الطائرة قبل الإقلاع، شوهد الرجل الذي لم يذكر اسمه، والذي يُعتقد أنه من المملكة المتحدة ويبلغ من العمر 27 عامًا ، وهو يصرخ على الركاب الآخرين وطاقم الطائرة في ممر الطائرة أثناء استعدادها لمغادرة مطار زادار في 30 يونيو.

خلال سلسلة من مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على تيك توك، شوهد الرجل يرفع قبضته المشدودة ويدفع باب الطائرة، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.



محاوله الركاب فض الشجار