فريق من جامعة المنوفية يشارك فى مسابقة "Formula Student" فى إنجلترا

المنوفية - محمود شاكر

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، فريق طلاب كلية الهندسة Menofia Racing Team، بجامعة المنوفية وذلك قبل مشاركته في مسابقة (Formula Student) المقامة في إنجلترا لتمثيل مصر ومحافظة المنوفية في المسابقة بمشاركة 100 جامعة بمختلف دول العالم، بحضور محمد موسي نائب المحافظ.

أعرب المحافظ عن سعادته واعتزازه بمشاركة طلاب كلية الهندسة بتلك المسابقة العالمية كونهم نماذج مشرفة لشباب المحافظة، مؤكداً دعمه الكامل للفريق وجامعة المنوفية وتذليل العقبات أمامهم لتحقيق طموحاتهم والحصول على مراكز متقدمة والوصول للمراحل النهائية، مشيداً بأبناء وشباب المحافظة بتمثيل المنوفية دولياً في كافة المسابقات وفي شتى المجالات .

ومن الجدير بالذكر أن فريق جامعة المنوفية يقدم إسهامات متميزة في مجال صناعة السيارات الكهربائية وشارك عدة مرات بالمسابقة (Formula Student) وقد حصل على المركز السابع على مستوى العالم في 2016 ، كما شارك فى مسابقة ( Ever Egypt) وحصل خلال العام الماضى على المركز الثالث على مستوى جامعات مصر، كما حصل الفريق على المركز الأول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظة لعام 2022 ، ويسعى الفريق الحصول على مركز متميز بالمسابقة العالمية.