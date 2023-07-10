اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 01:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فريق جراحى ببنها الجامعى يستخرج غطاء قلم جاف من رئة طفلة ظلت تعانى 6 أشهر

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:52 ص
فريق جراحى ببنها الجامعى يستخرج غطاء قلم جاف من رئة طفلة ظلت تعانى 6 أشهر غطاء القلم الجاف
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد الجزار، من إنقاذ حياة طفلة ظلت تعاني طوال 6 أشهر من كحة مزمنة بعد ابتلاعها غطاء قلم جاف عن طريق الخطأ، ودخلت القصبة الهوائية واستقرت بالرئة اليسري.
 
وأوضح مستشفي بنها الجامعى، برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أن الطفلة ظلت تعاني من كحة مزمنة لمدة 6 شهور بعد ابتلاعها غطاء قلم جاف عن طريق الخطأ ودخل القصبة الهوائية واستقر بالرئة اليسرى، ونظرا لكونها طفلة وخوفها من الأطباء ظلت فترة طويلة تدعي أن الغطاء خرج من فمها.
 
ومن ناحيته أضاف الدكتور محمد الجزار استشارى جراحة الصدر بمستشفى بنها الجامعى، أن هذا هو السبب الذي أدي إلي أن طوال هذه الفترة شك الأطباء من التخصصات المختلفة الذين كشفت عندهم الطفلة طوال الـ6 أشهر الماضية، أن الغطاء غير موجود وأن البنت تعاني من حساسية علي الصدر والتهاب شعبي فقط، ولذلك كانوا يطلبون منها إشاعات وفحوصات كثيرة جدا ولكن كلها كانت سليمة.
 
وتابع "الجزار"، أن الحل في مثل هذه الحالات هو عمل المنظار الشعبي التشخيصي لتأكيد التشخيص واستخراج الجسم الغريب إن وجد، والمنظار متواجد بالمستشفي الجامعي ببنها بقسم جراحة القلب والصدر، وتم استخراج غطاء القلم، وحاليا الطفلة في صحة جيدة وتم خروجها من القسم بعد تمام الشفاء.
 
FB_IMG_1688978403302
 
IMG_٢٠٢٣٠٧١٠_١١٤١٣٤
 

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

مستشفي بنها الجامعي

مستشفيات بنها الجامعية

اخبار محافظة القليوبية

غطاء قلم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة