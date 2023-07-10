فتاة تقفز من الطابق الرابع بسبب هاتفها المحمول في الدقهلية

قفزت طالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة ، من شرفة منزلها بالطابق الرابع بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، وذلك بعدما قام شقيقها بسحب هاتفها المحمول.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا بورود اشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول "رنا.م.ن"، 19 عامًا، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق ومقيمة بندر طلخا "جثة هامدة" ادعاء سقوط من علو .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، وبالفحص وسؤال والدتها 42 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت بقيام نجلتها بإلقاء نفسها من نافذة الطابق الرابع بالشقة سكنهما مما أدى الى وفاتها، وذلك لقيام شقيقها بأخذ هاتفها المحمول، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4793 لسنة 2023 اداری مركز طلخا، والعرض على النيابة العامة .