اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط هارب من مؤبد وآخرين مطلوبين فى 13 سنة سجنا بوسائل المواصلات

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:26 ص
ضبط هارب من مؤبد وآخرين مطلوبين فى 13 سنة سجنا بوسائل المواصلات قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وذلك حال تواجده بأحد المواقف بالقاهرة.
 
ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة قنا مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية بالسجن3 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد نجع حمادى، وضبط شخص مقيم بمحافظة الغربية مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية بالسجن 10 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر.

شرطة النقل والمواصلات

محافظة سوهاج

أخبار الحوادث

القبض على هارب

هارب من تنفيذ حكم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة