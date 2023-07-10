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ضبط المتهم بالشروع في قتل طالب بفرد خرطوش بالقاهرة

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:31 ص
ضبط المتهم بالشروع في قتل طالب بفرد خرطوش بالقاهرة متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه على طالب مستخدماً سلاح نارى مما أدى إلى إصابته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب ، مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش إثر مشاجرة بمنطقة سكنه .
 
بالانتقال وسؤال (والده ، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين كلاً من (نجله وأحد الأشخاص) بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب بإستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" مُحدثاً ما به من إصابات.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقـــه وبحوزتــه (السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، طلقة من ذات العيــار) وبمواجهتـــه إعترف بارتكاب الواقعة .

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