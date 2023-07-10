وذكرت الصحيفة تحت عنوان " السيسى يشهد أداء اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة: ما تقومون به يحمي حقوق المواطنين "- أن الرئيس السيسى شهد امس أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسني حسن عبداللطيف أبوزيد رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود بيومي رئيسا لهيئة قضايا الدولة - كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عدلي عبدالفتاح زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأشارت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي .