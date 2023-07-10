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شاهد روعة الهندسة.. كوبرى طه حسين يربط هضبة المقطم بوسط القاهرة

الإثنين، 10 يوليو 2023 10:59 ص
شاهد روعة الهندسة.. كوبرى طه حسين يربط هضبة المقطم بوسط القاهرة كوبرى طه حسين بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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يمثل كوبرى طه حسين بالقاهرة، شريانا مروريا هاما نظرا لأنه يربط هضبة المقطم بطريق الأوتوستراد ومحور الحضارة، مما يسهل الوصول من المقطم إلى مناطق كورنيش النيل ومصر القديمة وغرب النيل والربط مع الطريق الدائرى خلال دقائق قليلة، حيث بدأ التشغيل التجريبى للكوبرى والذى انتهت من تنفيذه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية.
 
يمثل كوبرى طه حسين عملا هندسيا فريدا فى مجال تشييد الكبارى، حيث تم تشييده فى 9 أشهر فقط من العمل المتواصل، ويصل ارتفاعه إلى 50 مترا عند هضبة المقطم، مما تطلب استخدام طرق تنفيذ حديثه ومعدات خاصة مثل الأوناش العملاقة التى تصل حمولاتها إلى 800 طن.
 
وواجه المشروع العديد من التحديات منها طبيعة التربة الصخرية، وارتفاع الأعمدة، واستخدام أنسب الطرق لتركيب الكمرات سابقة الشد على هذا الارتفاع الكبير.
 
يبلغ طول الكوبرى 960 متر فى الإتجاه الواحد ويبلغ متوسط عرضه حوالى 30 متر فى الاتجاهين، ويأتى تنفيذ الكوبرى ضمن خطة الدولة فى إنشاء المحاور الجديدة التى تيسر حركة المركبات وتختصر الوقت واستهلاك المحروقات.
 
وتم عمل 3 تجارب تحميل للكوبرى وروعي إجراء اختبارات على كامل مكونات المشروع ومنها حديد التسليح والخرسانات، وبلغت كميات الخرسانة المسلحة المستخدمة فى المشروع حوالى 70 ألف متر مكعب وحوالى 30 ألف طن حديد تسليح.
 
كوبرى طه حسين بالقاهرة (1)
كوبرى طه حسين بالقاهرة

كوبرى طه حسين بالقاهرة (2)
كوبرى طه حسين بالقاهرة 

كوبرى طه حسين بالقاهرة (3)
كوبرى طه حسين بالقاهرة 

كوبرى طه حسين بالقاهرة (4)
كوبرى طه حسين بالقاهرة

كوبرى طه حسين بالقاهرة (5)
كوبرى طه حسين بالقاهرة 

 


كوبري طه حسين

محور طه حسين

كوبري المقطم الجديد

المقطم

القاهرة

الكباري



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