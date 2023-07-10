شاب منياوى يحول الخردة للعب وأشكال وحيوانات.. وأصبح منزله مزارا لأطفال القرية

المنيا-حسن عبد الغفار

وجد فى نفسه الموهبة لإعادة تدوير مخلفات الحديد والصاج والخردة بجميع أنواعها، إلى أشكال حيوانات متنوعة، وانتيكات جميلة يمكن استخدامها للتميز فى مختلف الأماكن فى المنازل والحدائق، وذلك من خلال مشاهدة أفلام الكرتون التى تعرض تلك الأنواع من الحيوانات حتى أنه استطاع أن يحول الخردة لتمساح وجمل وغزال، وتحول منزله إلى حديقة حيوانات كاملة من الخردة.

قال محمد عبد القادر من قرية ابوعصا بمركز مطاى بمحافظة المنيا: "أعمل كهربائى سيارات، ووجدتنى أمتلك كمية كبيرة من الخردة والصفائح، بدأت اتعامل معها وأحولها إلى اشكال للحيوانات فوجدتها تخرج بشكل مميز جدا، ومن هنا بدأت أتعامل مع تلك الخردة وأحولها إلى أشكال وانتيكات تصلح لجميع الأماكن" .

وأضاف محمد: استطعت تحويل الخردة إلى تمساح يتحرك ويخرج النيران مثل ما أشاهده فى أفلام الكارتون تماما، كما تمكنت من عمل الجمل والغزال والجراد، حتى تحول المنزل إلى حديقة حيوانات، متتعددة الأشكال والأنواع، وبالنسبة للتمساح أخذت منى وقت أطول حتى أصل إلى الشكل النهائى له لأن التمساح به تفاصيل أكثر من الحيوانات الأخرى.

ولفت محمد قائلا: تحول منزلى إلى مزار من أطفال القرية الذين يحبون مشاهدة تلك الحيوانات، حتى جراد البحر تمكنت من صناعته بالخردة ايضا، وأمتلك القدرة لتحريك تلك الحيوانات، كما قمت أيضا بعمل ربوت من الخردة لكن لم يكتمل تصنيعه بعد، فالخردة كنز كبير من الممكن التعامل معها بشكل محترف وفى ذلك الوقت تكون مصدرا كبيرا للدخل.

وأشار محمد: تمكنت فى السابق من عمل طائرة رش مبيدات من الخردة أيضا واستطعت تحريكها لمسافة قليلا وارتفعت بها عن الأرض، لكن لم أواصل العمل عليها وجعلتها مجرد هيكل يقف أمام المنزل.











