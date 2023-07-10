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سجل الآن.. رابط التقديم الإلكترونى للصف الأول الثانوى العام والفنى بالجيزة

الإثنين، 10 يوليو 2023 10:34 ص
سجل الآن.. رابط التقديم الإلكترونى للصف الأول الثانوى العام والفنى بالجيزة رابط التقديم الإلكترونى للصف الأول الثانوى العام والفنى بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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يتساءل الكثير من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن رابط تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للصف الأول الثانوي العام والفني.

ومن ناحيتها، كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/2024، وذلك على التالي:

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

*رابط الإيميل الموحد:

https://office365.emis.gov.eg/

وأكدت المديرية بدء التقديم الورقي للصف الأول الثانوي بعد الانتهاء من أعمال امتحانات الثانوية العامة والمقرر انتهاؤها 13 يوليو الجاري، منبهة على عدم التوجه للمدارس خلال هذه الفترة لوجود امتحانات باللجان.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/2023 (الدور الأول) بنسبة نجاح 85,17%.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.


الشهادة الإعدادية

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