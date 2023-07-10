زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزيرة "سومطرة" الإندونيسية

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أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بلغت شدته 5.4 درجة بمقياس ريختر ضرب جزيرة "سومطرة" الواقعة شمال إندونيسيا.

وذكر المركز أن هذا الزلزال وقع على عمق 54.2 كيلومترا، وأنه تم رصد مركزه عند خط 354ر5 درجة شمالا وخط 94.569 درجة شرقاً.

ومع ذلك، لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال.

تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا تتعرض مرارا لزلازل و ثوران براكين وموجات مد جارفة "تسونامي" لأنها تقع على الحزام الناري الذي يطوق منطقة المحيط الهادي ويتسم بنشاط زلزالي وبركاني متكرر.