وقال جافريلوف - فى تصريح لقناة "روسيا ــ 24" اليوم الاثنين، تعليقا على إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع فى أوكرانيا - "إن المفاوضات الآن أصبحت ببساطة مستحيلة".

وأضاف رئيس الوفد الروسى إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكرى والحد من التسلح "إذا أراد الأمريكيون الحوار، فسوف يجبرون الأوكرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".