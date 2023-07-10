وصف رئيس الوفد الروسى إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكرى والحد من التسلح، قسطنطين جافريلوف، المفاوضات بشأن الأزمة فى أوكرانيا بأنها أصبحت مستحيلة الآن.
وقال جافريلوف - فى تصريح لقناة "روسيا ــ 24" اليوم الاثنين، تعليقا على إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع فى أوكرانيا - "إن المفاوضات الآن أصبحت ببساطة مستحيلة".
وأضاف رئيس الوفد الروسى إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكرى والحد من التسلح "إذا أراد الأمريكيون الحوار، فسوف يجبرون الأوكرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
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