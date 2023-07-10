اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رفع تراكمات قمامة بقرية طموة فى أبو النمرس استجابة لشكاوى المواطنين

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:17 م
رفع تراكمات قمامة بقرية طموة فى أبو النمرس استجابة لشكاوى المواطنين حملة لرفع تراكمات قمامة بقرية طموة فى أبو النمرس
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والأحياء بإجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دوري بكافة قطاعات المحافظة؛ حفاظاً على صحة المواطنين.

وفي هذا الإطار، شن مركز ومدينة أبو النمرس، حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بجوار مسجد الخلفاء الراشدين بقرية طموة، أسفرت عن إلغاء نقطة تجميع القمامة بالموقع المشار إليه، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف وحضور اللواء محمد عبد الحميد رئيس مدينة أبو النمرس، وهاني فؤاد نائب رئيس المدينة، ومحمد الجبالي نائب رئيس المدينة، ورأفت دياب رئيس وحدة المنوات، ومحمد عيد نائب النظافة، وأحمد عبده مدير النظافة بالمدينة، ومجموعة العمل المرافقة.

مركز أبو النمرس يشن حملة لرفع تراكمات القمامة
حملة لرفع تراكمات قمامة بقرية طموة
 
المنطقة قبل الحملة
المنطقة قبل الحملة
 
بعد الحملة
بعد الحملة

 


الجيزة

محافظ الجيزة

حملة نظافة

قرية طموة

أبو النمرس



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة: إزالة تعديات على مساحة 73 ألف م2 أراضى أملاك دولة

الأحد، 09 يوليو 2023 01:14 م

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بأبو النمرس والحوامدية

الأحد، 09 يوليو 2023 01:07 م

محافظ الجيزة يعاين مواقع إنشاء الدورانات أعلى القطاعات الجاري تغطيتها بترعة المريوطية

السبت، 08 يوليو 2023 12:19 م

محافظ الجيزة يوجه بإقامة موقف سرفيس بجوار كوبرى همفرس

الجمعة، 07 يوليو 2023 05:23 م

محافظة الجيزة تشن حملة إشغالات مكبرة بأرض عزيز عزت فى حى إمبابة

الخميس، 06 يوليو 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة