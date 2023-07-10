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رئيس وزراء فلسطين: نرفض الشروط الإسرائيلية لإعادة أموالنا المحتجزة

الإثنين، 10 يوليو 2023 02:48 م
رئيس وزراء فلسطين: نرفض الشروط الإسرائيلية لإعادة أموالنا المحتجزة رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية
رام الله (أ ش أ)

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أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم الاثنين، رفض الشروط التى وضعتها إسرائيل من أجل إعادة أموال المقاصة الفلسطينية المُحتجزة لديها، مشددا على أن ربط إعادة الأموال بوقف الإجراءات الفلسطينية ضد الاحتلال فى المنظمات الدولية هو أمر لن يتم قبوله، وسيواصل الفلسطينيون المضي قدمًا على هذا الصعيد

وقال أشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله - إن المطلوب من إسرائيل الآن هو الوقف الفوري للعدوان على الفلسطينيين، ووقف القتل والاستيطان، وقرصنة الأموال الفلسطينية، والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادًا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن واجباتها تجاه أسر الشهداء والأسرى، مُشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر عن هذا الموقف في أكثر من مُناسبة

وأعاد أشتية التأكيد على أن الأموال الفلسطينية المُحتجزة لدى إسرائيل هي أموال فلسطينية ويجب على إسرائيل تحويلها للفلسطينيين دون ابتزاز أو شروط، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يرفض هذا الابتزاز

 


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