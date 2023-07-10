رئيس محكمة النقض الجديد يتسلم مهام عمله رسميا ويتلقى التهنئة من القضاة

كتب أحمد إسماعيل

تسلم المستشار حسني عبد اللطيف مهام عمله رسميًا رئيسا لمحكمة النقض رئيسا لمجلس القضاء الأعلى خلفًا المستشار محمد عيد محجوب بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، وتوافد جموع القضاة علي مكتبه بدار القضاء العالى لتهنئته بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين عبداللطيف رئيساً لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعه نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملا بنص المادة 185 من الدستور المصري .

ويعد عبداللطيف الرئيس التاسع و الأربعون لمحكمة النقض المصرية.

وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977م ، ولديه باع طويل في العمل القضائي حيث بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في عام 1978م وعلي مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القياديه بالنيابة العامة .

وعين عبداللطيف قاضياً بالمحاكم الإبتدائية منذ 1986م و تم ندبه للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية إلى أن عين قاضياً بها في عام 1999م و أصبح نائباً لرئيس محكمة النقض منذ عام 2001م.

وخلال عملة بمحكمة النقض المصرية ترأس الدائرة المدنية وندب رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض فضلاً عن عضويته بلجنة الأحزاب السياسية و محكمة القيم العليا و بذلك ينضم عبداللطيف إلى عضوية المجلس الأعلي للجهات و الهيئات القضائية بجانب رؤساء الجهات و الهيئات القضائية و رئيس المحكمة

الدستورية العليا للنظر في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات و الهيئات القضائية وشروط تعيين أعضائها و ترقيتهم و تأديبهم.