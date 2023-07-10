رئيس جامعة القناة يهنئ مجلس كلية التمريض للحصول على الاعتماد للمرة الثانية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لكلية التمريض لحصولها للمرة الثانية على الاعتماد من الهيئة القومية للجودة والاعتماد، جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الجامعة بمجلس كلية التمريض اليوم الاثنين.

وكان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسينى عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء مجلسها الموقر، كما قدم مجلس كلية التمريض الدعوة إلى هدى فرج أمين عام الجامعة السابق للمشاركة فى احتفال الكلية بالاعتماد، والذى أقيم قبل بدء المجلس بمباشرة أعماله.

وفى البداية - حرصت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسينى على تقديم الشكر والتقدير للدكتور ناصر مندور؛ لدعمه الكامل للكلية لتطوير بنيتها التحتية، مؤكدة أنه لم يتوان لحظة عن تلبية احتياجات الكلية وخاصة معامل المهارات، مُتمنية لسيادته مزيد من التوفيق والتقدم، وللكلية والجامعة مزيد من التميز والريادة.

ومن جانبه - أعرب الدكتور ناصر مندور عن سعادته لتواجده وسط صناع النجاح - كما وصفهم - مُعلناً أن كلية التمريض كان لديها كل المعايير التى تؤهلها للحصول على الاعتماد، كما أن بها كوادر بشرية شديدة التميز، لديهم الإخلاص والتفانى، وهذا يدل على المحبة التى تربط أسرة الكلية والإدارة الحكيمة للدكتورة وفاء عبد العظيم التى تحتضن الجميع، وكان لها دور كبير فى مواصلة العمل الجاد فى اعتماد الكلية.

كما أشاد الدكتور ناصر مندور بالقيادات النسائية المتميزة بالجامعة بدءا من نائباتها السابقات المُتميزات، وعميداتها ووكيلاتها، وأمين عام الجامعة السابقة، والمديرات العموم، مؤكداً أن المعيار الأول فى اختيار القيادات هو الكفاءة والقدرة على الإدارة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الإدارات العامة بالجامعة تقودها عناصر نسائية ذات كفاءة عالية.

وأشار إلى أن اعتماد الكلية هو نتاج جهود شارك بها جميع أفراد الكلية منذ نشأتها إلى الآن وأثنى على الكلية، حيث تم اعتمادها للمرة الثانية.

وفى نهايه الجلسة - وجه " مندور " بضرورة المحافظة على جو الترابط والمحبة، الذى تتصف به الكلية، وجدد الشكر لإدارة الكلية مُتمثلة فى عميدها والوكلاء ورؤساء الأقسام، ووحدة الجودة بالكلية، ومنسقى زيارة الجودة وجميع منتسبى الكلية.