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رئيس الوزراء يتفقد مشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينة سيوة

الإثنين، 10 يوليو 2023 04:23 م
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينة سيوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة.
 
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من المهندس أحمد نصر، رئيس الجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي أوضح أن المشروع يتكون من محطة معالجة بطاقة ١٨ ألف م٣/ اليوم، و١٣ محطة رفع، بينها محطتا رفع رئيسية، و١١ محطة رفع فرعية، بالإضافة إلى شبكات انحدار بطول ١٠٠ كم، وخطوط طرد بطول ١٧ كم، حيث تعمل بنظام المعالجة الثنائية، وتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العربية للتصنيع، لتخدم كامل مدينة سيوة بتعداد سكاني ٤٠ ألف نسمة.
 
وحول الموقف التنفيذي للمشروع، أضاف المهندس أحمد نصر أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمحطة المعالجة وجار التسليم، كما تم الانتهاء من أعمال محطات الرفع بنسبة ١٠٠٪، وتم التسليم النهائي لها، كما تم الانتهاء من جانب من محطات الرفع بالمشروع، ويتم استكمال باقي المحطات، وتم تنفيذ شبكات الانحدار الكلية، وخطوط الطرد الكلية، وتصل نسبة تنفيذ المشروع لنحو ٩٥٪، كما أنه جار تنفيذ غابة شجرية على مساحة ألف فدان غرب الواحة من خلال مركز التنمية المستدامة بمطروح.

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