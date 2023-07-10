اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 01:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ذا هيل: أداء ديسانتس يفتح الباب أمام جمهوريين آخرين للترشح لمنافسة ترامب

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:01 م
ذا هيل: أداء ديسانتس يفتح الباب أمام جمهوريين آخرين للترشح لمنافسة ترامب ديسانتيس وترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن حملة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، للترشح فى سباق البيت الأبيض 2024، والتي جاءت أضعف من المتوقع، تدفع بعض الجمهوريين الآخرين مثل حاكم ولاية فرجينيا جلين يونكين، وحاكم جورجيا بريان كيمب إلى النظر فى مسألة الترشح للرئاسة، بحسب ما قال المخططون الاستراتيجيون الجمهوريون.

ويجادل هؤلاء الجمهوريون بأن ديسانتيس، الذى طالما تم اعتباره أقوى منافس محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، قد فشل فى تقديم نفسه كبديل واضح.

وقال فين ويبر، المعلق الجمهورى، إنه يعتقد أن ذروة ديسانتيس كانت بعد الانتخابات الأخيرة عندما حقق نتائج قويه فى إعادة انتخابه حاكما لولاية فلوريدا فى نوفمبر 2022 فى الوقت الذى كانت النتائج العامة فى تلك الانتخابات مخيبة للجمهوريين. ومنذ هذا الوقت لم يظهر بنفس القوة التي كان عليها من قبل.

ويجادل ويبر أيضا بأن ترامب أيضا يبدو ضعيفا على الرغم من الأرقام الهائلة التي يحققها فى استطلاعات الرأى، وذلك بسبب المشكلات القانونية التي يواجهها، وهو ما يمكن أن يجعل هذا السباق أكثر جاذبية لكلا من يونجين وكيم.

ويذهب ويبر إلى القول بأن عدم وجود شخص لم يكن أبدا المرشح الاوفر حظا هو فى حد ذاته سببا جيدا لشخص يفكر فى الترشح، موضحا أن عليهم أن يتصورا نقاط الضعف فى المرشح الاوفر حظا، وهذان العاملان يمكن أن يحققا نتائج جيدة.

من جانبه، قال جون ميريل، إن ديسانتس يواجه مأزق.  وأضاف: إنه كانت هناك توقعات كبيرة بشأن ديسانتيس وفريقه عندما دخل السابق، وكانوا واثقين من أنه سيكون البديل الأقوى لترامب لكن المشكلة إن ديسانتس لم يكن لديه نفس الأرضية التي تسمح له بالنضج المستمر لحشد الدعم اللازم.

 

 


رون ديسانتيس

حاكم فلوريدا

السباق الجمهورى

الانتخابات الامريكية

ترامب



الموضوعات المتعلقة

ترامب وديسانتيس.. حرب تكسير عظام لانتزاع بطاقة الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 .. الرئيس السابق يهاجم حاكم فلوريدا: لم يحضر أحد مؤتمراته.. "رون" يرد: دونالد يضع مصالحه السياسية أولا.. والاستطلاعات تثير توتر رون

الأربعاء، 28 يونيو 2023 04:30 م

رغم مشكلاته القانونية.. الظروف تعمل لصالح ترامب.. كثرة عدد المرشحين الجمهوريين للرئاسة تضر بحاكم فلوريدا المنافس الأقرب لدونالد.. ذا هيل: وجود 12 متنافسا يفتت الأصوات الداعمة.. واستطلاع: الرئيس السابق الأقرب

السبت، 24 يونيو 2023 04:00 ص

المعركة تشتعل مبكرا فى السباق الجمهورى نحو البيت الأبيض.. الرئيس السابق وحاكم فلوريدا يتسابقان لحشد التأييد فى أولى ولايات التصويت.. و"رون ديسانتس" يبدأ فى توجيه اللكمات السياسية ضد ترامب بعد أشهر من عدم الرد

الأحد، 04 يونيو 2023 05:00 ص

حاكم فلوريدا رون ديسانتس يبدأ حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية بجولة فى 3 ولايات

الثلاثاء، 30 مايو 2023 04:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة