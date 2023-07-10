دولاب مخدرات متحرك.. ضبط حشيش وهيدرو داخل سيارتين بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط شخص"له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة "قيادة سائق حسن النية" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كميات من المواد المخدرة "هيدرو - حشيش – آيس – مشروم"، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس – فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار)، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.