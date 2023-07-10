دولاب مخدرات متحرك.. ضبط حشيش وهيدرو داخل سيارتين بالقاهرة

نجحت الداخلية في ضبط شخص"له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة "قيادة سائق حسن النية" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - هاتف محمول).
وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كميات من المواد المخدرة "هيدرو - حشيش – آيس – مشروم"، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس – فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار)، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة