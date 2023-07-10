دبلوماسي روسي: المحادثات مع أوكرانيا غير ممكنة في هذه المرحلة

أ ش أ

أكد رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا الخاصة بشؤون الأمن العسكري والحد من التسلح كونستانتين جافريلوف، اليوم /الاثنين/ أنه من غير الممكن في الوقت الحالي عقد محادثات لحل الوضع في أوكرانيا.

وقال الدبلوماسي الروسي عندما سُئل عن إمكانية إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا -وفق وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الاثنين- "أنه من وجهة نظرنا الآن في فيينا، وبالنظر إلى ما نقوم به من أعمال، وكيفية تعاملنا مع مختلف الوفود واستكشاف الوضع هنا. يبدو أن المحادثات ببساطة غير ممكنة في هذه المرحلة".

كما أضاف أنه "إذا أراد الأمريكيون ذلك، فإنهم سيجعلون الأوكرانيين يجلسون على طاولة المفاوضات، وإذا أراد الأوكرانيون أنفسهم القيام بشيء ما، فسيبدأون أيضًا في إرسال الإشارات المناسبة، لكن لا شيء يحدث من هذا القبيل".

وأوضح جافريلوف أنه فيما يتعلق بمحاولة اقناع الجانب الأوكراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات، "إذا كانت أوكرانيا تريد الحرب، فهذا ما ستحصل عليه، كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف"، بحسب قوله.