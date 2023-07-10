حى الزهور ببورسعيد يشهد نقلة حضارية لتطوير الأحياء السكنية الأكثر كثافة.. صور

بورسعيد محمد فرج

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، تنفيذ خطة تطوير شاملة للمرة الأولى من نوعها في البنية التحتية بحي الزهور، وقامت الأجهزة التنفيذية بنشر معداتها وأدواتها والعمل وفق خطة زمنية محددة، لإنجاز أعمال التطوير التي تمثل نقلة حضارية لحي الزهور، على غرار تطوير المناطق السكنية بحي الضواحى.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحداث نقلة حضارية في المدن المصرية، من خلال إقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين، وتماشيا مع خطة الدولة المصرية نحو جعل بورسعيد قاطرة للتنمية وإحدى المدن النموذجية، كان ملف تطوير الأحياء السكنية الأكثر كثافة أهم اولويات المرحلة الراهنة.

ووصل قطار التطوير لمنطقة قبضايا بحي الزهور حيث تم تطوير ورفع كفاءة المنطقة، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور.

وشهدت منطقة قبضايا بحي الزهور للمرة الأولى من نوعها خطة تطوير شاملة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المنطقة، حيث شملت أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة، رصف الطرق الداخلية بين العمارات السكنية وطلاء واجهات العمارات السكنية بلون موحد، وتطوير شبكات الصرف الصحي وزيادة معدلات الإضاءة ووضع الانترلوك وشبكات تصريف الأمطار وصيانة أعمدة الإضاءة، كما تشهد أيضا أعمال التطوير تخطيط الشوارع والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية.

وتابع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، من خلال جولات مستمرة سير أعمال التطوير بالمنطقة ، وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تنفيذ العمل على درجة كبيرة من الكفاءة، لافتا أنه كان هناك متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المختصة لمعدلات العمل بما ساهم في سرعة إنجاز الأعمال، للاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا، مشيرا أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الاحياء كثافة سكانية، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا ، كما أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انه يتم إزالة كافة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري،بمنطقة قبضايا بنطاق حي الزهور، وشدد على منع تواجد الاشغالات والمخالفات مرة أخرى، مؤكدًا متابعته المستمرة لهذا الملف، نظرًا لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري وما يتم انجازه من أعمال تنموية بمدينة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن منطقة قبضايا تعد أحدث منطقة شهدت اعمال تطوير ورفع كفاءة بحي الزهور، لافتاً أن بورسعيد تحقق حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير المناطق السكنية توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات، وأشار المحافظ أنه يتم تطوير عدد من الطرق بحي الزهور بالتوازي، لرفع كفاءة وتجميل الشوارع بحي الزهور والذي يعد أكثر الاحياء كثافة سكنية، مشددا على الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال التطوير.

كما أشاد المحافظ بأعمال التطوير التي شهدتها المنطقة والتي جاءت على أعلى مستوى، ضمن الطفرة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.