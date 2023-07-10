حفل زفاف ابنة اللواء محمد الشناوى مساعد وزير الداخلية.. صور

كتب أمين صالح

أقيم منذ أيام قليلة حفل زفاف منة كريمة اللواء محمد الشناوى مساعد وزير الداخلية على المحاسب أحمد جمال بدار المراسم لضباط الشرطة.

حضر الحفل وزراء التربية والتعليم والزراعة الحاليين ومحافظ الغربية السابق والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور عمر سالم وزير المجالس النيابية السابق، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، وأسامة صالح وزير الاستثمار السابق.

كما حضر الحفل اللواء أشرف محمود مساعد أول وزير الداخلية ومساعدى وزير الداخليه ومجموعة من مساعدى وزير الداخلية ومديرين الأمن وكبار مستشاري وزارة العدل من النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابه الإدارية وقضايا الدولة، والفنان حجاج عبد العظيم، والمذيعات لمياء فهمى عبدالحميد ودعاء عامر وإيمان رياض، واحيى الحفل حماده هلال ومصطفى حجاج وهدى ومحمودالليثى وحسن شاكوش وعمر كمال وشاهيناز ومحمد عبد المنعم ومحمد أسامة.