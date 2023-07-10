جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة 2023

كتبت - مرام محمد

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية، والمقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 15 يوليو، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو الجاري.

وفي هذا الإطار، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحانات "الدور الثاني" للصف الثالث الإعدادي.

-يوم السبت الموافق 15/7/2023: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأحد الموافق 16/7/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-يوم الإثنين الموافق 17/7/2023: امتحان مادة الهندسة.

-يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

-يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

-يوم الخميس الموافق 20/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية "خاص بالمدرسة السعيدية".

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/2023 (الدور الأول) بنسبة نجاح 85,17%.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.