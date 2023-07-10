اليوم السابع
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تنفيذ قرار غلق وتشميع لـ 22 محلا مخالفا بالعاشر من رمضان

الإثنين، 10 يوليو 2023 03:44 م
تنفيذ قرار غلق وتشميع لـ 22 محلا مخالفا بالعاشر من رمضان جانب من الحملة
الشرقية- فتحية الديب

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شنت إدارة الاشغالات بجهاز مدينة العاشر من رمضان، بإشراف المهندس علاء منيع، رئيس الجهاز، حملة مكبرة بالمجاورة الـ 73 بالحي التاسع، وذلك لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد من المحال المخالفة.

جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة، وبالتعاون مع إدارة الأحياء السكنية وشرطة المرافق وشرطة التعمير للتصدى، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 22 قرار غلق وتشميع بالمجاورة الـ 73، الحي التاسع.

كما تمت إزالة مغسلة أمام القطعة رقم 438، قطاع (أ) بالحي الـ 14، وإزالة الورش بسنتر المجاورة الـ 38 بالحي الخامس، وكذلك إزالة الشكاوى المقدمة من المواطنين بالمجاورة الـ 61 بالحي الثامن.

كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية، وأكد رئيس الجهاز على استمرار حملات المخالفات والإشغالات بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزتها المختلفة على تطبيق القانون واللوائح.


ازالة اشغالات

جهاز العاشر من رمضان

حملة ازالة التعديات

مدينة العاشر من رمضان



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