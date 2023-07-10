تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل برنامج هندسة البرمجيات بكلية الذكاء الاصطناعى حلوان

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن أهداف وشروط برنامج هندسة البرمجيات، حيث تعد هندسة البرمجيات واحدة من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، ويعمل البرنامج على تطوير خطط وبرامج للتعامل مع هذا التطور ، وتقديم الأفضل والاحدث من الناحيتين العملية والنظرية، و تعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، تحت إشراف الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

ومن خلال البرنامج يصبح الطالب أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج بدءً من متطلباتها إلى التحليل والتطوير والاختبار والصيانة ، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات ؛ وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من البرامج، كما يهدف البرنامج إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في البرنامج ، ويتم التدريب المناسب لكل مستوى من بدءً من المستوى الأول من خلال شركات البرمجيات الكبرى ، مما يضيف أثرً وزخما إيجابيا لمستوى الطلاب في البرنامج في السنوات الأخيرة.

ويهدف البرنامج إلى:

١- تصميم وتطوير برنامج اكاديمي فى هندسة البرمجيات وفقا لمعايير الجوده بما يدعم تميز وتنافسية الخريج على المستوى المحلى والإقليمى

٢- التفاعل مع اصحاب المصلحه فى المجتمع فى مجال الصناعه

٣- إعداد الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمى وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة

٤- عمل نموذج لبرنامج اكاديمي متميز يعتمد على نظام الساعات المعتمده وفقا معايير الجودة

٥- اثراء البحث العلمى من خلال اعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى وعى الطلاب نحو البحث العلمى ومواكبة التطور العلمى فى مجال هندسة البرمجيات بالكليه .

٦- تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بما يدعم الفاعليه التعليميه فى مجال هندسة البرمجيات

٧- تطوير النظم الإداريه الداعمه لبرنامج هندسة البرمجيات

وتعد كلية الحاسبات بجامعة حلوان هي أول كلية حاسبات ومعلومات في مصر أنشأت هذا البرنامج المعتمد في عام 2006 والذى يتصف بأنه برنامج متميز علي مستوى العالم ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية، فضلا عن ذلك يلقى أبناؤنا الطلاب مزيجا من الرعاية الفائقة في سائر الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية إضافة إلى ما تقدمه الجامعة من خدمات طلابية تتمثل في المطاعم والملاعب وغيرها.

وتعتمد الدراسة في البرنامج على الساعات المعتمدة بمعدل ١٣٢ ساعة مقسمة إلى ثمانية فصول دراسية، كما يختار مجلس إدارة البرنامج الأساتذة المتخصصين في مجالات مختلفة ومتنوعة من داخل الكلية ومن الجامعات المصرية المختلفة من أجل إثراء العملية التعليمية وتبادل الخبرات المختلفة في البرنامج.

بالإضافة إلى تقديم منحاً للدراسة وذلك للطلاب المتفوقين في الدول الأجنبية لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين متتاليين، وفرص التدريب للطلاب في شركات البرمجيات الكبيرة من أجل تأهيل الطالب لسوق العمل.

ويرشح مجلس إدارة البرنامج خريجي البرنامج للعمل في كبرى الشركات والتوجيه الأكاديمي لمساعدة الطلاب على اختيار مواد الدورة التدريبية وحل مشكلاتهم الأكاديمية.

و للتقديم في البرنامج للطلاب المستجدين: يرجى التواصل على الهاتف او البريد الإلكترونى.

البريد الألكترونى: Software.engineer.Fcih@gmail.com

ويشترط الحصول علي ثانويه عامه حديثه. وورقه الترشيح من التنسيق لكليه الحاسبات جامعه حلوان او اي كليه للحاسبات لأي جامعه.