وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن التمديد استثنى رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة .

كان المجال الجوى السودانى قد أغلق أمام حركة الطائرات في 15 أبريل الماضي بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع وتم تمديد الإغلاق حتى 30 يونيو الماضى ثم مرة أخرى حتى 10 يوليو واخيرا حتى آخر الشهر الجاري .