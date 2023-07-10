اليوم السابع
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تليجراف: اتهامات لبايدن بازدراء سوناك بسبب تصريحه عن عدم استعداد أوكرانيا لعضوية الناتو

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:00 م
تليجراف: اتهامات لبايدن بازدراء سوناك بسبب تصريحه عن عدم استعداد أوكرانيا لعضوية الناتو الرئيس الامريكى جو بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة تليجراف إن الرئيس جو بايدن، الذى يزور بريطانيا قبيل المشاركة فى قمة الناتو، يواجه اتهامات بازدراء رئيس الورزاء البريطاني ريشى سوناك بقوله إن أوكرانيا ليست مستعدة لعضوية حلف شمال الأطلنطى.

ووصف نواب محافظون تصريحات بايدن بأنها مؤسفة وسلبية، وأشاروا إلى أنها تحمل انحيازا على ما يبدو ضد بريطانيا التي تعد أقرب حليف لبريطانيا.

وكان بايدن قد وصل مساء أمس الأحد، إلى بريطانيا لإجراء محادثات مع سوناك فى داوننج ستريت قبل أن يتواجه إلى عاصمة ليتوانيا فيلنيوس للمشاركة فى افتتاح القمة السنوية للناتو التي تعقد غدا الثلاثاء.

وكانت بريطانيا تضغط من أجل عضوية أوكرانيا الناتو سريعا، وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن سوناك سيضغط هذا الأسبوع من أجل ميثاق جديد للمساعدة فى حماية أوكرانيا من العدوان الروسى فى المستقبل.

لكن بايدن قال فى تصريحات قبل مغادرته للتوجه إلى بريطانيا إنه من السابق لآوانه رؤية انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وأن الحلف منقسم حول هذه القضية. وقال بايدن: لا أعتقد أنها مستعدة الآن لعضوية الناتو، ولا أعتقد أن هناك توحدا فى الناتو حول ما إذا كان ينبغي إلحاق أوكرانيا بعائلة الحلف الآن فى هذه اللحظة فى خضم الحرب.

ويأتى هذا فى ظل توترات متزايدة بين لندن وواشنطن، حيث قال سوناك إن بريطانيا لا تشجع على استخدام القنابل العنقودية، وذلك بعد يوم من موافقة الولايات المتحدة على إرسالها إلى أوكرانيا. كما يأتى بعد توتر على خلفية قرار بريطانيا تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف 16 أمريكية الصنع دون دعم أمريكى.

 

 

 

 


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