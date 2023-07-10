تقرير: تجارة المخدرات فى البرازيل تدمر غابات الأمازون ويهدد بآثار مدمرة على العالم

فاطمة شوقى

حذر تقرير المخدرات العالمى لعام 2023 من تنامى زراعة المخدرات فى غابات الأمازون ، وهو ما يعتبر التهديد الرئيسى لأكبر غابة على هذا الكوكب، والتى يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على المنطقة والعالم، هذا بالاضافة الى التعدين الغير قانونى للذهب، وفقا لصحيفة "الاسبانيول".

واعترفت رئيسة وكالة مكافحة المخدرات البرازيلية، مارتا ماتشادو بأن التقدم السريع للكارتلات في غابات الأمازون قد أدى إلى "وضع صعب للغاية ويحتاج الى حل عاجل في المنطقة".

ووفقا للتقرير فإن زراعة المخدرات تؤدى الى قطع الأشجار والتعدين والاتجار غير المشروعين بالأحياء البرية ، ولكن أيضًا الجرائم البشرية ضد السكان الأصليين، من جرائم القتل والعنف الجنسي واستغلال العمالة والتهجير القسري والتسمم بالزئبق، وهو الذى ينتج من التعدين الغير قانونى للذهب.

وقال التقرير إن تهريب المخدرات في منطقة الحدود الثلاثة ، حيث تلتقي البرازيل وكولومبيا وبيرو ، "من المحتمل أن يكون أحد أكثر التجمعات كثافة للمنظمات الاجرامية على هذا الكوكب".

وفى البرازيل، حيث يقع ما يقرب من 60٪ من منطقة الغابة ، كانت ولاية جاير بولسونارو بين عامي 2019 و 2023 مصيرية لمنطقة الأمازون، وخلال تلك السنوات الأربع، حاول اليمين المتطرف تعزيز قطاع التعدين من خلال سياسته المؤيدة للمعادن، وفى نهاية فترة ولايته، شكلت إزالة الغابات فى البرازيل 43% من الخسارة العالمية للغطاء الشجرى فى الغابات الأولية الاستوائية، عندما كان الربع فى عام 2015 ، وفقا لتقرير جلوبال فوريست.

في يناير 2023 ، جلب وصول الرئيس لولا دا سيلفا إلى السلطة الأمل فى عكس مسار الدمار الذي كان منتشر خلال السنوات الأربع الماضية، ويقوم بإنهاء ازالة الغابات غير القانونية فى منطقة الأمازون ، قبل عام 2030، بين يناير ومايو ، وانخفض تدمير الاراضى بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضى، وفقا للمعهد الوطنى لابحاث الفضاء فى البرازيل INPE.

وتم العثور على العديد من هذه المعادن في الغابة البرازيلية: الكوبالت أو الليثيوم أو النيكل أو النيوبيوم - معدن أبيض يستخدم في تقوية الفولاذ ، والذي تمتلك دولة أمريكا الجنوبية منه 94٪ من احتياطيات العالم، وممارسة الأعمال التجارية باستخدام هذه الموارد من شأنه أن يسمح لولا بتطوير تلك المناطق من البلاد التي تم استخراجها منها ، والتي تعد من أكثر المناطق إهمالًا في البرازيل. لهذا السبب ، يتعين على الحكومة الجديدة التغلب على معضلة الالتزام الأعمى بالقضاء على إزالة الغابات أو كسب دعم الريف البرازيلي من خلال سياسات التنمية غير المستدامة.

أوضح سيرجيو ليتاو، مدير معهد إسكولهاس ،"في البرازيل اليوم، تدور المواجهة في بيئة سياسية خطيرة للغاية". "لولا أضعف مما كانت عليه قبل 15 عامًا. الأعمال الزراعية، إلى جانب اليمين السياسي للبلاد ، أقوى بكثير.

على سبيل المثال، يستمر التعدين غير القانوني للذهب ، الذي زاد في ظل الحكومة السابقة ، في تدمير البيئة وغابات الأمازون المطيرة، يساهم حوالي 20000 من عمال مناجم الذهب البري في تلويث الأنهار على أراضي السكان الأصليين ، مما تسبب في ذلك.