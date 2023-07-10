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"تعليم الإسكندرية" تنشر جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:02 م
"تعليم الإسكندرية" تنشر جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل مديرية التعليم بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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نشرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023 /2022 "، وتبدأ 15 يوليو امتحانات الدور الثانى، حيث تم إجراء التجهيزات اللازمة بالمدارس المقرر استقبالها للطلاب. 

وأعلنت التربية والتعليم في الإسكندرية، أن امتحانات الصف الأول الثانوى تنتهى في 25 يوليو الجارى، بينما تنتهى امتحانات الصف الثانى الثانوى يوم 24 من نفس الشهر، على أن يعقد الامتحان التكميلى للطلاب الغائبين في امتحان أخرى بعذر مقبول بنفس ترتيب جدول الصفين الأول والثانى (حضورى) يوميا وبعد انتهاء اليوم بنصف ساعة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد خاطبت المديريات التعليمية بشأن الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة «عربي ولغات»، للعام الدراسي 2022 /2023.

 

جدول امتحانات الدور الثاني
جدول امتحانات الدور الثاني


 

 


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