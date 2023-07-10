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تعرف على محور عدلى منصور شريان التنمية بصعيد مصر × 7 معلومات

الإثنين، 10 يوليو 2023 06:27 م
تعرف على محور عدلى منصور شريان التنمية بصعيد مصر × 7 معلومات محور عدلى منصور
بني سويف – هاني فتحي

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ساهم إنشاء محور عدلى منصور فى فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار داخل محافظة بنى سويف وقضى على أزمة كوبرى النيل القديم الذى كان يتعرض لاعمال صيانة على فترات قريبة.

وينشر "اليوم السابع" بعض المعلومات عن محور عدلى منصور بمدينة بنى سويف.

1-يصل إجمالى طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع على طول المحور.

2- يضم 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلو و400 متر، منها 680 مترا على النيل، و450 مترا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 مترا على طريق ديمو الفيوم.

3-يتكون المحور من 3 قطاعات يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 مترًا، ويشمل إنشاء كوبرى أعلى النيل بطول 440 متراً.

4-القطاع الثانى والذى يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكبارى وأنفاق.

5- القطاع الثالث والذى يبلغ طوله 1.16 كم وعرضه 30.8 متر، ويتضمن إنشاء كوبرى على طريق الفيوم بطول 450 متراً، وكوبرى آخر على الطريق الزراعى بطول 420 مترًا.

6- يتضمن المحور 3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة.

7- يربط المحور بين طريق الكريمات الشرقى الصحراوى والزراعى بطريق القاهرة أسوان الزراعى وطريق بنى سويف الفيوم.


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محور عدلى منصور



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