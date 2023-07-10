تعرف على الوظائف الشاغرة والشروط بمديرية التربية والتعليم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا عن وظائف شاغرة للعام الدراسى 2023-2024، وتشمل مدير إدارة تعليمية، وكيل إدارة تعليمية، موجه عام بديوان المديرية، مدير إدارة مدرسية، وكيل إدارة مدرسية، موجهين أوائل وموجهين بالإدارات التعليمية، وذلك بجميع المراحل التعليمية، وأخر موعد لتلقي الطلبات 25 من شهر يوليو الجاري.

وقال المهندس حمدي مصطفى وكيل وزارة التعليم في المنيا، إن الوظائف الشاغرة تشمل 3 مدير إدارة تعليمية، 3 وكيل إدارة تعليمية.

- موجه عام مادة نشاط بالديوان.

- موجه أول نشاط تربية اجتماعية بمركزي مغاغة وأبوقرقاص.

- موجه أول مكتبات بمراكز مغاغة، بني مزار، سمالوط، أبوقرقاص، وديرمواس.

-موجه أول نشاط تربية مسرحية في مراكز مغاغة، بني مزار، سمالوط، أبوقرقاص، وديرمواس.

- موجه أول نشاط تربية نفسية بمركزي المنيا وديرمواس.

-موجه أول نشاط صحافة وإعلام بمركز بني مزار.

- موجة مادة نشاط بجميع الإدارات التعليمية.

-موجه مادة نشاط في تخصصات (تربية اجتماعية- مكتبات- صحافة وإعلام- تربية مسرحية- تربية نفسية) بجميع الإدارات التعليمية.

-مدير مدرسة ثانوي عام حكومي، ومدير مدرسة إعدادي حكومي بجميع الإدارات التعليمية.

-وكيل مدرسة ثانوي عام حكومي، داخل إدارات العدوة، مغاغة، بني مزار، سمالوط، المنيا، أبوقرقاص، ملوي، وديرمواس.

-وكيل مدرسة إعدادي حكومي داخل جميع الإدارات التعليمية.

-مدير مدرسة رسمية للغات داخل مراكز بني مزار، مطاي، سمالوط، والمنيا.

-وكيل مدرسة ثانوي لغات داخل مراكز سمالوط، المنيا، وديرمواس.

-وكيل مدرسة رسمية إعدادي لغات بمراكز سمالوط، المنيا، ملوي، وديرمواس.

-وكيل مدرسة رسمية إبتدائي لغات بسمالوط، المنيا، ملوي، وديرمواس.

-مدير مدرسة رياضي بنات بإدارة مركز المنيا.

-وكيل مدرسة رياضي بنين بإدارة مركز المنيا.

-مدير مدرسة إبتدائي ووكيل مدرسة إبتدائي داخل جميع الإدارات التعليمية.

-أن يكون المتقدم على رأس العمل وقت التقدم للوظيفة وألا يكون منتدب من محافظة أخري.

-عدم التقدم لأكثر من وظيفة في نفس المسابقة.

-تقديم طلب شغل الوظيفة على النموذج المعد لذلك مع صورة شخصية حديثة.

-صحيفة أحوال إلكترونية وصحيفة أحوال ورقية حديثة ومعتمدة.

-صورة من قرار استلام العمل للوظيفة الحالية.

-صورة طبق الأصل من شهادة التأهيل التربوي أو الدبلومة التربوية.

-صورة طبق الأصل من شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المتقدم عليها.

-إفادة معتمدة من الإدارة التعليمية بالجزاءات الحاصل عليها.

-مقترح تطوير وتفعيل الوظيفة المراد شغلها وإنجازاته خلال العمل.

-السيرة الذاتية ومرفق بها الدورات التدريبية وشهادات الشكر والتقدير.

-آخر تقريرين تقويم أداء سابقين للترشح للوظيفة.

-شهادة تفيد تدريس مادة الرياضيات أو العلوم باللغة الأجنبية الأولى التي تدرسها المدرسة بالنسبة للمتقدمين لشغل وظائف الإدارة المدرسية، والمدارس الرسمية والمتميزة للغات.

-صورة طبق الأصل من قرار التسكين على الكادر.

-مدة الإعلان تنتهي في 25 يوليو الجاري، ولا يلتفت إلى الطلبات التي تقدم بالبريد أو بعد انتهاء مدة التقدم، ويتم تسليم ملف التقدم إلى تنسيق التعليم المختص بكل إدارة تعليمية.