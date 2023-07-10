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تعرف على الجهود المبذولة فى أسوان لمساعدة الأشقاء النازحين من السودان

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:00 م
تعرف على الجهود المبذولة فى أسوان لمساعدة الأشقاء النازحين من السودان مساعدات عبر البحيرة
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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تقدم أجهزة الدولة المصرية، كافة أوجه الرعاية والدعم لمساندة الأشقاء السودانيين النازحين من بلدهم بعد أحداث الحرب السودانية التى وقعت الفترة الماضية فى الخرطوم، وتسببت فى نزوح عدد كبير من المواطنين إلى مصر عبر المنافذ البرية فى محافظة أسوان.

وفى هذا الصدد، يستعرض "اليوم السابع" أبرز الجهود التى تم تقديمها لمساعدة ومساندة الأشقاء السودانيين، وذلك من خلال تصريحات محافظ أسوان:

1. محافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة تقوم بملحمة عظيمة لتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان.

2. تأتى هذه المساعدات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر.

3. يستقبل معبر قسطل البرى يوميا حوالى 3 آلاف نازح من السودان.

4. وصل إجمالى النازحين الوافدين لـ95 ألفًا حتى اليوم، بالإضافة إلى النازحين عبر منفذ أرقين.

5. يتم توفير مختلف الخدمات لهم الصحية، وتم إجراء أكثر من 200 عملية جراحية صغيرة وكبيرة، مع تلقى أكثر من 150 لخدمات الغسيل الكلوى.

6. يتوازى مع الخدمات الغذائية، والدعم اللوجستى بالتعاون مع المنظمات الدولية، والهلال الأحمر، ومؤسسات المجتمع المدنى وشباب المتطوعين من خلال تقديم الوجبات الجاهزة والجافة والمشروبات وغيرها.

7. دعم الموقف بسيارات السيرفيس لنقل القادمين من السودان إلى محطة السكك الحديدية، وموقف الأقاليم للتوجه إلى القاهرة وباقى محافظات الجمهورية طبقاً لرغباتهم.

8. توفير 4500 مقعد داخل 6 قطارات يوميًا، مع توفير العبارات وتشغيلها على مدار اليوم.

9. توفير 40 كونتر للقمامة سعة 120 لتر، وزيادة عمال النظافة إلى 40 عامل.

10. رفع كفاءة المرافق من خلال توفير سيارات كسح الصرف الصحى وأطقم صيانة وتشغيل، وكرفانات للصرف الصحى "دورات مياه".

أعمال صيانة
أعمال صيانة

 

الشباب المتطوع
الشباب المتطوع

 

إنارة الطرق ليلا
إنارة الطرق ليلا

 

بحيرة ناصر
بحيرة ناصر

 

تجهيز دورات المياه
تجهيز دورات المياه

 

جهود المتطوعين
جهود المتطوعين

 

حمامات متنقلة
حمامات متنقلة

 

عبارة أبوسمبل
عبارة أبوسمبل

 

قسطل
قسطل

 

كرفانات جديدة
كرفانات جديدة

 

مساعدات عبر البحيرة
مساعدات عبر البحيرة

 

مساعدات غذائية
مساعدات غذائية

 

وصول الكرفانات الجديدة
وصول الكرفانات الجديدة

 

 

 

 

 


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