ترميم السور المحيط بمتحف النوبة فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أعمال النظافة والترميم للسلم والسور بمحيط متحف النوبة، بالإضافة إلى رفع المخلفات بتلك المنطقة التابعة لنطاق حى جنوب، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة وتركيب عمود الإنارة بكورنيش النيل بشارع عباس فريد، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنظيم حملة لإزالة الإشغالات بنطاق حى شرق، مع مصادرة 175 من المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء الجولة الميدانية بعدد من المناطق والشوارع الداخلية بتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع إستكمال الجهود لإزالة التعديات ضمن فعاليات المرحلة الثالثة للموجه الـ 21، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء

فى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات، ومصادرة 100 من المضبوطات، مع القيام بأعمال تسوية طريق إدفو / إسنا الزراعى الغربى بطول 2 كيلو متر، وذلك بعد وضع التربة الزلطية بالتعاون والتنسيق مع شركة النصر للفوسفات، والتى قامت بالدفع باللوادر والسيارات الخاصة بالشركة للمساهمة فى وضع التربة الزلطية، وتهيئة الطريق لسير المركبات والسيارات بشكل جيد، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإزالة حالتى تعدى على أراضى زراعية بمساحة 400 م2، وذلك بمنطقة خلف الشادر بالتعاون مع الجمعية الزراعية بنطاق قروى حجازة، وتم كذلك الإزالة الفورية لحالتى تعدى بقروى العتمور بمساحة 525 م2، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والحدائق العامة، وكذا الإنارة العامة بنطاق المدينة، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بتنظيم حملة إستهدفت رفع الأتربة والقمامة ضمن الجهود التى يتم تنفيذها بمنظومة النظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة أنحاء المدينة، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى جنوب المدينة، مع رفع الأتربة والقمامة والتراكمات، مع القيام بأعمال تهذيب الأشجار، ومتابعة أعمال الإنارة بموقف سيارات الأجرة بنطاق المدينة.

وفى وقت سابق، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بالإستمرار فى أعمال التطوير والتجميل، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولًا بأول، مشددًا على عدم المساس بالمواقع الأثرية والتراث العالمى للحفاظ على مقوماتها التراثية الجمالية بنفس الرونق والشكل الحضارى الخاص بكل منها.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مشروعات التطوير والتجميل بطريق السادات، وعدد من الشوارع الداخلية.

وأكد محافظ أسوان خلال الجولة، على أن ذلك يتكامل مع ما يتم تنفيذه من مشروعات التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية الأثرية، وممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد، وكذا أعمال الرصف الجارى إستكمالها بالمناطق والأحياء السكنية، والشوارع الرئيسية والداخلية ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2023/2024.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن الخطة العامة لرصف الطرق والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم، وبإعتمادات 105.5 مليون جنيه ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.