اليوم السابع
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الإثنين، 10 يوليو 2023 03:00 م
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تحديث نظم إشارات السكك الحديدية وتجديد خط "القاهرة / الإسكندرية"

الإثنين، 10 يوليو 2023 02:32 م
تحديث نظم إشارات السكك الحديدية وتجديد خط "القاهرة / الإسكندرية" تحديث نظم إشارات السكك الحديدية
كتب سيد الخلفاوى

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انتهت هيئة السكة الحديد من تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخطوط السكك الحديدية، والذى يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
 
ويمكن نظام الإشارات الجديد، متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات. 
 
 
كذلك يتيح النظام للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
 
وفى السياق أعلن المهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج الإشارات الرئيسي ابوصوير بطول 10 كيلو متر و دخول 1 مزلقانات، 23 موتور تحويله، 31 سيمافور ضوئي، و41 دائرة تراك وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خطى بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير بطول 214كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنزموبيلتى العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل امان المستوي الرابع (وهذا أعلي معدل أمان في العالم).
 
 

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