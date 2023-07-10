بيرو تعلن حالة الطوارئ إثر ارتفاع إصابات متلازمة "جيلان باريه" المرتبطة بكورونا

أ ش أ

أعلنت السلطات في بيرو حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة 90 يوما بسبب ارتفاع حالات الإصابة بمتلازمة "جيلان باريه" المؤثرة على الأعصاب، والتي يطلق عليها أيضا "التهاب الأعصاب الحاد المزيل للنخاعين" والمرتبطة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة في بيرو سيزار فاسكيز سانتشيز ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إنه "بموجب هذا الإعلان سيسمح للسلطات بشراء 5000 جرعة من الجلوبيولين المناعي الضروري لعلاج مثل هذه الحالات بسرعة؛ نظرا لعدم توفرها في البلاد، حيث أن هذا الدواء باهظ الثمن وغير مدرج في قائمة الأدوية الأساسية"، مشيرا إلى أن هذه الكمية من الجلوبيولين المناعي تكفي لعلاج المرضى مجانا لمدة تصل إلى عامين.

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه وزارة الصحة في بيرو إلى تسجيل حوالي 190 إصابة بمتلازمة "جيلان باريه" خلال الفترة الماضية، توفي منهم أربع حالات، فيما تعافى 147 شخصا، بينما يواصل 31 مصابا تلقي العلاج اللازم داخل المستشفيات.