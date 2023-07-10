وقال وزير الداخلية كامينسكى - فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلها راديو بولندا اليوم الاثنين، "جهاز الأمن الداخلى اعتقل عضوا آخر في شبكة التجسس يعمل لحساب المخابرات الروسية، وقد أجرى المشتبه به عمليات مراقبة للمنشآت العسكرية والموانئ البحرية ".

وأفادت وسائل الإعلام البولندية بأن المشتبه به مواطن أوكرانى، وقد وجهت إليه تهمة العمل لحساب استخبارات أجنبية ضد مصالح بولندا.. وقد تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات .