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بدء مراسم حلف اليمين القانونية للقضاة الجدد المعينين بمجلس الدولة

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:31 ص
بدء مراسم حلف اليمين القانونية للقضاة الجدد المعينين بمجلس الدولة بدء مراسم حلف اليمين
كتب ـ أحمد عبد الهادي - سليم علي

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بدأت منذ قليل مراسم حلف اليمين القانونية، التي يشهدها المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد للقضاة الجدد المعينين بقرار من رئيس الجمهورية. 
 
وكان بدء توافد القضاة الجدد المعينين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة علي قصر الأميرة فوقية داخل المخيم المُعد لذلك، مصطحبين ذويهم وأسرهم، في مشهد مبهج، انتظارًا لتجمع العدد الكامل تمهيدًا لحاف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة.
 
وأقيم مخيم كبير بقصر الأميرة فوقية لاستقبال القضاة الجدد الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعيين مندوب مساعد بالمجلس، وجاء إقامة المخيم لاستقبال القضاة الجدد وأسرهم تمهيدًا لحلف اليمين.
 

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