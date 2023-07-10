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انتشال جثتين من نهر النيل بمصر القديمة وقصر النيل

الإثنين، 10 يوليو 2023 10:34 ص
انتشال جثتين من نهر النيل بمصر القديمة وقصر النيل غرق شخص في النهر- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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غرق شخصين في نهر النيل بنطاق منطقتي مصر القديمة وقصر النيل، وتم انتشال جثتهما ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى، ويكثف رجال المباحث بمديرية الأمن إجراء التحريات لكشف ملابسات وفاتهما، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بوجود حالتين غرق في مصر القديمة وقصر النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثتين لشخصين ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.  
 
 
 
 

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