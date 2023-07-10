

وأضاف المكتب - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد - أن الجانبين سيناقشان الأمر خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل وتستمر لمدة يومين، في عاصمة ليتوانيا /فيلنيوس/.



وأكدت حكومة كوريا الجنوبية على احترامها لنتائج مراجعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطة، حيث أصدرت الوكالة تقريرا - في وقت سابق - أفاد بأن خطة اليابان تتماشى مع معايير السلامة الدولية.



وتهدف خطة اليابان إلى تخفيف المياه قبل إطلاقها في المحيط، لتقليل مستوى التريتيوم فيها - وهو نظير مشع للهيدروجين - إلى نحو سُبع ما أوصت به منظمة الصحة العالمية لجودة مياه الشرب.